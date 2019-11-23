Fahriye Evcen kafaya koydu! Meğer aylardır uğraşıyormuş

Snob Magazin'in haberine göre; Doğum kiloları nedeniyle uzun süre eleştirilen Fahriye Evcen, eski haline kavuşabilmek için aylardır hem fitness yapıyor hem de doktorunun diyet programına harfiyen uyuyor. Evinin bir odasını fitness salonuna Fahriye Evcen mümkün oldukça organik yiyecekler ve bol bol meyve tüketiyor.

Fahriye Evcen uyku saatlerine de çok dikkat ediyor. Eşi Burak Özçivit'in haftanın büyük bir bölümünü 'Kuruluş Osman' dizisinin Riva'daki setinde geçirmesini fırsat bilen Fahriye Evcen, izole bir yaşam sürerek hem oğlu Karan'ı büyütüyor hem de 2020 yılına formda bir giriş yapmayı hedefliyor.

Oyuncu Fahriye Evcen, fazla kilolarını eleştirenlere, “Her anne, her kadın çok güzeldir.” şeklinde vermişti.