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  3. Ezgi Sertel'in korku dolu anları! Stüdyoda yangın çıktı

Ezgi Sertel'in korku dolu anları! Stüdyoda yangın çıktı

Ezgi Sertel'in korku dolu anları! Stüdyoda yangın çıktı

"Anneler ve Gelinler" adlı programın setinde talihsiz bir kaza yaşandı.

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Programın sunucusu Ezgi Sertel konuğuyla sohbet ederken ocakta yemek yapan yarışmacı ocağı yakarken bir anda alevler ortalığı sardı. Çıkan ateşle panikleyen yarışmacı ve Ezgi Sertel mutfaktan hemen uzaklaşırken olaya program ekibinde çalışanlar müdahale etti.

Yaşadığı korkunun etkisiyle ayakkabısını sandalyede bırakan Ezgi Sertel’in panik halleri ise kameralara böyle yansıdı:

İşte o video...

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