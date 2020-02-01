Ezgi Mola'dan evlilik iddialarıyla ilgili şaşırtan çıkış: Benim yerime imza atmaya da gidin

'Alice' müzikali dışında görüştüğü projelerin olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleneceğine dair çıkan haberler hakkında ise "Evet gördüm, hatta tarih bile vermişsiniz. Benim yerime imza atmaya da gidin bari" dedi.