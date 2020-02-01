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  3. Ezgi Mola'dan evlilik iddialarıyla ilgili şaşırtan çıkış: Benim yerime imza atmaya da gidin

Ezgi Mola'dan evlilik iddialarıyla ilgili şaşırtan çıkış: Benim yerime imza atmaya da gidin

Ezgi Mola'dan evlilik iddialarıyla ilgili şaşırtan çıkış: Benim yerime imza atmaya da gidin

Oyuncu Ezgi Mola, Zorlu Çocuk Sanat Festivali’nde Tohum Otizm Vakfı yararına çocuklarla buluştu. Böyle anlamlı bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Mola, çocukların matematik sorularıyla kendini terlettiğini söyledi.

'Alice' müzikali dışında görüştüğü projelerin olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleneceğine dair çıkan haberler hakkında ise "Evet gördüm, hatta tarih bile vermişsiniz. Benim yerime imza atmaya da gidin bari" dedi. 


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