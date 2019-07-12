Ezgi Mola'dan 80'ler paylaşımı!

Çeşme Alaçatı’daki yeni mekanında dostlarını ağırlayan Ezgi Mola, eğlenceli anlarını da sosyal medyadan sıklıkla paylaşmakta. Yaptığı paylaşımlar çok konuşulan ve hayranları tarafından merakla takip edilen Ezgi Mola'nın son yaptığı paylaşımı da takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Mola, son olarak 80’li yılların tarzını yansıtan tişörtü ve gözlükleriyle verdiği poza “Ben 80’li kadınım’ notunu düşerek instagram sayfasından paylaştı. 1983 doğumlu olan oyuncu için 80’li yılların özel bir anlamı var kendisi için.