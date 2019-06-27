Ünlü çittin üzücü haber: Ezgi Eyüpoğlu ile Kaan Yıldırım boşandı!

Ünlü çift, dün anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı. İkili, gönderdikleri basın bülteninde bundan sonraki hayatlarında ilişkilerine saygı ve sevgi çerçevesinde dostane olarak devam edeceklerini söyledi. Evliliklerinde çocukları olmayan ünlü çift, ‘Ulan İstanbul’ dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı.