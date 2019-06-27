Ünlü çittin üzücü haber: Ezgi Eyüpoğlu ile Kaan Yıldırım boşandı!
2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Ezgi Eyüpoğlu ile Kaan Yıldırım cephesinden kötü haber! Ünlü çift, 3 yıllık evliliklerini ortak bir kararla bitirdi
Ünlü çift, dün anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı. İkili, gönderdikleri basın bülteninde bundan sonraki hayatlarında ilişkilerine saygı ve sevgi çerçevesinde dostane olarak devam edeceklerini söyledi. Evliliklerinde çocukları olmayan ünlü çift, ‘Ulan İstanbul’ dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı.