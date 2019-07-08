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  3. Ezgi Eyüboğlu'ndan şaşırtan hamle! Kaan Yıldırım'ı..

Ezgi Eyüboğlu'ndan şaşırtan hamle! Kaan Yıldırım'ı..

Ezgi Eyüboğlu'ndan şaşırtan hamle! Kaan Yıldırım'ı..

Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu magazin gündeminden düşmüyor. Sevilen çift geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla boşanmıştı. Boşanmanın ardından çıkan ihanet haberleri ise yalanlamıştılardı. Ezgi Eyüboğlu'ndan şaşırtan hamle geldi. Eski eşi Kaan Yıldırım'ı sosyal medya hesabından takibe aldı..

2016 yılında evlnen Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla boşanmıştı.Çiftin boşanma nedeniyle ilgili birçok iddia ortaya atılmaya devam ederken Eyüboğlu'ndan beklenmedik bir hamle geldi. Ezgi Eyüboğlu eski eşi Kaan Yıldırım'ı sosyal medya hesabından takibe aldı..

"ÇIKAN HABERLER ASILSIZDIR"

Habertürk'ün haberine göre ihanet haberlerinin ardından ikili, "26 Haziran 2019 tarihinden itibaren sonlanan evliliğimizle ilgili basında çıkan haberleri üzülerek takip ediyoruz. Sosyal medyada ve basında evliliğimizin sonlanmasının ardından çıkan haberler tamamen asılsızdır. Daha önce söylediğimiz gibi bundan sonra da ilişkimiz dostane olarak devam edecektir. Sizlerin de özel hayatımıza göstereceğiniz anlayış ve saygı için teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.

BOŞANMA SONRASI ŞAŞIRTAN HAMLE

Çiftin boşanma sebebiyle ilgili birçok iddia ortaya atılmaya devam ederken Eyüboğlu'ndan beklenmedik bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, eski eşi Kaan Yıldırım'ı sosyal medya hesabından takibe aldı. Eyüboğlu'nun bu hareketi, "Barışıyorlar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

"DAHA NİCE YILLARIMIZ OLSUN"

İkili, geçtiğimiz aylarda evliliklerinin 2. yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutlamıştı. Yıldırım, paylaşımına, "Bugün evliliğimizin 2'inci yıl dönümü... Fazla söze gerek yok, sen zaten her şeyi biliyorsun. Seni çok seviyorum canım karım, daha nice yıllarımız olsun" notu düşmüştü.

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