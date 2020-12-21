Exxen platformuna geçen YouTuber Hasan Can Kaya'ya takipçilerinden ağır darbe!

Acun Ilıcalı ocak ayında yayınlamayı planladığı Exxen platformu için birçok ünlü oyuncu ve fenomenle el sıkıştı. Ilıcalı son olarak YouTube üzerinde Konuşanlar programını sunan Hasan Can Kaya ile anlaşmıştı.



Hasan Can Kaya takipçilerinden ağır bir darbe yedi. Exxen platformu ile anlaşan Kaya, YouTube kanalındaki videoları yayından kaldırdı. Kaya’nın bu hamlesinden sonra 24 saat içerisinde 60 bin takipçisi takibi bıraktı.