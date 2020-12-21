21 Aralık 2020 Pazartesi 17:45 | Son Güncelleme:
Exxen platformuna geçen YouTuber Hasan Can Kaya'ya takipçilerinden ağır darbe!
YouTube'da Konuşanlar programını sunan YouTuber Hasan Can Kaya Acun Ilıcalı'nın Exen platformuna geçti. YouTube'da sunduğu programın videolarını yayından kaldıran YouTuber takipçilerinden ağır darbe yedi. Kaya, 24 saat içerisinde 60 bin abone kaybetti.
Acun Ilıcalı ocak ayında yayınlamayı planladığı Exxen platformu için birçok ünlü oyuncu ve fenomenle el sıkıştı. Ilıcalı son olarak YouTube üzerinde Konuşanlar programını sunan Hasan Can Kaya ile anlaşmıştı.
Hasan Can Kaya takipçilerinden ağır bir darbe yedi. Exxen platformu ile anlaşan Kaya, YouTube kanalındaki videoları yayından kaldırdı. Kaya’nın bu hamlesinden sonra 24 saat içerisinde 60 bin takipçisi takibi bıraktı.