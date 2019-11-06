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  3. Evliliklerindeki krizi aşan Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan aylar sonra ilk poz

Evliliklerindeki krizi aşan Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan aylar sonra ilk poz

Evliliklerindeki krizi aşan Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan aylar sonra ilk poz

Geçtiğimiz günlerde evliliklerindeki krizi aşan Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan ilk poz geldi.

Aylardır evliliklerinin üzerine kara bulutlar dolaşan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, geçtiğimiz günlerde krizi aşmış ve barışmıştı. Barışmanın ardından ünlü çift aylar sonra ilk kez sarmaş-dolaş objektiflere yakalandı.

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Birbirlerini aldattıkları yönünde çıkan iddialara bile sessiz kalan ikili, geçtiğimiz hafta evlerinin yanındaki bir kafede kahvaltı keyfi yaptı. Krizi atlatan çiftin, mutlu oldukları ve şakalaştıkları görüldü.

Sabah saatleri olması nedeniyle dışarıya rahat kıyafetlerle çıkan çift, alışverişten sonra evlerine geçti. İkili, bütün günü evlerinde geçirdi.

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