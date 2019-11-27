Gizemli Fransız rolünde

Evlendikten sonra İzmir’de çiftlik hayatı yaşayan oyuncu Gizem Karaca’nın projesi belli oldu. Güzel oyuncu, Osmanlı İmparatorluğu’nun gizli servisi olan Teşkîlât-ı Mahsûsa’nın konu edildiği “Mahsusa” filminde başrol oynayacak. Yapımda Fransız Clarette’yi oynayan Karaca’ya Gökhan Keser eşlik edecek. Yapımcılığını UNC, senaryosunu ve yönetmenliğini Mehmet Çetin’in yaptığı filmin oyuncuları önceki gün okuma provalarında bir araya geldi.