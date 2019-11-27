'Ev ne zaman müsait?' diyen İrem Sak'a Haluk Bilginer'den olay yanıt!

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nden "En İyi Erkek Oyuncu" seçilen Haluk Bilginer, New York'tan İstanbul'a geldi. Havalimanında çiçeklerle karşılanan Bilginer, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

'BENİ ASIL MUTLU EDEN ŞEY...'

Emmy Ödülü hakkında konuşan Haluk Bilginer, "O ödül için aday olmuş olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. önemliydi. Ödülü kazanmış olmam benim için mutluluk vesilesi ama asıl mutlu eden Türkiye'de bu ödülün mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu o yüzden ben daha da mutluyum" dedi.

'AYY CANIM BENİM'

İrem Sak'ın "İrem dese, gel arada Emmy'nin tozunu al, derim Haluk Bey, kaç gibi müsait ev, en güzel fiber bezlerimle oradayım derim" paylaşımı hakkında da konuşan Bilginer, "Ayy canım benim, çok teşekkür ederim sağ olsun. Paylaşımını daha görmedim, daha kendimi bile göremedim" şeklinde konuştu.