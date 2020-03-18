Eurovision 2020 iptal mi? Eurovision 2020 ne zaman yapılacak?
Eurovision 2020 iptal mi? sorusu gündemin merak edilen soruları arasında yer aldı. Gelen son dakika haberine göre Eurovision 2020 iptal edildi. Eurovision 2020 ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Eurovision 2020 ile ilgili detaylar haberimizde..
Eurovision 2020 ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı. Gelen son dakika haberine göre, bu yıl Rotterdam'da düzenlenmesi planlanan 2020 Eurovision şarkı yarışması korona virüs nedeniyle iptal edildi.
EUROVISION 2020 İPTAL Mİ?
Bu yıl Rotterdam'da düzenlenmesi planlanan 2020 Eurovision şarkı yarışması korona virüs nedeniyle iptal edildi.
EUROVISION 2020 NE ZAMAN?
Bu sene Mayıs ayında yapılması planlanan Eurovision 2020 için yeni tarih henüz belli değil. Eurovision 2020'nin ertelendiği tarihin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.