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  3. Estetik ameliyat yüzünden tanınmaz hale gelen Didem Balçın psikolojik destek almış

Estetik ameliyat yüzünden tanınmaz hale gelen Didem Balçın psikolojik destek almış

Estetik ameliyat yüzünden tanınmaz hale gelen Didem Balçın psikolojik destek almış

Diriliş Ertuğrul'un Selcan Hatun'u Didem Balçın şok bir itirafta bulundu. Estetik ameliyat yüzünden tanınmaz hale gelen ünlü oyuncu aylar sonra ortaya çıkarak yaşadıklarını anlattı. Ünlü oyuncu Didem Balçın'ın itirafları şok etkisi yaptı.

Oyuncu Didem Balçın, bir radyo programına konuk oldu.

Daha önce estetik yaptıran ve kendisine tedavi amaçlı verilen ilaç ve kremleri kullanan Balçın'ın yüzünde meydana gelen şişlik ve ağrılar, yara haline dönüşmüştü ve ünlü oyuncu tanınmaz hale gelmişti.

Didem Balçın aylar sonra bu yaşadığı durumla ilgili açıklama yaptı. Balçın açıklamasında 'Sonradan doktor olmadığını öğrendiğim İranlı biri altın iğne uygulamasını yanağımın ortasındaki sivilceme bastıra bastıra yaptı ve iz kaldı. Bunun psikolojik boyutu da oldu. Altı ay destek aldım'' diye konuştu.

Şok açıklamalarının ardından Didem Balçın'ın hayranları ünlü oyuncu neden estetik ameliyatı geçirdiğini sormaya başladı. Kahir ekseriyet oyuncunun yaşı dolayısıyla estetik ameliyat geçirdiğini düşünüyor. 

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