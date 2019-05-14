Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0984
  • 6,8598
  • 254.838
  • 86.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Eşref Kolçak'tan üzücü haber: Hastaneye kaldırıldı

Eşref Kolçak'tan üzücü haber: Hastaneye kaldırıldı

Eşref Kolçak'tan üzücü haber: Hastaneye kaldırıldı

Ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz ay hastaneden taburcu olan usta oyuncu Eşref Kolçak’ın evinde fenalaştığını ve ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldığını duyurdu

Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay, 92 yaşındaki Eşref Kolçak'ın evinde fenalaştığını ve komşusu tarafından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti.

Onur Akay'ın kendi internet sitesinde yayınladığı yazı şöyle:

"Bu sabah aldığım haber beni derinden üzdü... İşte yaşlılık ve yalnızlık...

Sanat camiasından hepimizin hem ilgilenmesi, hem de 'ileride ne olacağım' diyerek örnek alması gereken bir tablo ile karşılaştım...

Değerli oyuncumuz Eşref Kolçak'tan geçtiğimiz nisan ayında iyi haberler gelmiş ve taburcu olduğunu duyurmuştum. Hatta Eşref Bey, taburcu olduktan sonra Hülya Koçyiğit'in programının çekimlerine bile katılmıştı. Daha sonra evinde kalmaya başlayan usta oyuncu, evde uzun süre su içmemiş ve böbrekleri iflasa gitmek üzereyken evinde fenalaşmış. Bunun üzerine komşusu ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırmış.

Bazı akrabaları kendisi ile ilgileniyormuş ama şehir dışında olduklarından haftada iki gün gelebiliyorlarmış. Çok zaman refakatçi olmadan hastanede yalnız kalan Eşref Kolçak'a, oyuncu Semra Sima gönüllü olarak bakmak istediğini bana iletti.

Usta oyuncumuzun telefonu bile komşusunda duruyor. Kendisine acil şifalar diliyorum."

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Canlı yayında aldığı nafakayı açıkladı
Müge Boz evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü mankene büyük şok! Hack'lendi
Reklam yaptığı ortaya çıktı!
Ece Seçkin'den o yoruma sert cevap
Hastalıkların neden olduğu ve tedavi yöntemleri her dönemde merak edilen konular arasında yer alıyor

Kalbin Duygu Dünyası Var Mıdır?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Milyonlarca emekliye müjde! En az bin 185 lira