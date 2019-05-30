  • $6,0265
  • 6,719
  • 247.401
  • 87.186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
30 Mayıs 2019 Perşembe 08:55 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 08:55

Eşref Kolçak'ın cenazesine selfie yapmak isteyen vatandaşlar isyan ettirdi

Eşref Kolçak'ın cenazesine selfie yapmak isteyen vatandaşlar isyan ettirdi

Oğlu Harun Kolçak'ın tabutu başında fotoğraf çektirmeye çalışanlara sinirlenen Eşref Kolçak'ın cenaze töreninde de benzer anlar yaşandı. Sanatçıların acısını görmezden gelerek, selfie yapmak isteyen vatandaşlar isyan ettirdi.

Sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın Gemlik'teki cenazesinde; tabutta selfie çeken ve fotoğraf karesine girme yarışında olanarın yanı sıra ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar, cenazede olduklarını unuttu. Namazın ardından Eşref Kolçak'ın naaşı, cenaze aracına konularak yolun açılması beklendi.

EÅ?ref KolÃ§ak'Ä±n cenazesinde aynÄ± saygÄ±sÄ±zlÄ±k ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

BÜYÜK SAYGISIZLIK

Fakat araç, Hülya Koçyiğit, Nuri Alço ve Türker İnanoğlu gibi ünlü isimlerle fotoğraf çekmek isteyenler nedeniyle ilerleyemedi. Yaşanan bu karmaşa 'ölüye ve insanların acısına saygısızlık' olarak yorumlandı. Benzer tablo Harun Kolçak'ın cenazesinde de yaşanmıştı. Tabut başında selfie çekenler bile olmuştu. Sonrasında  Eşref Kolçak verdiği bir ropörtajda, 'O insanların bu kadar terbiyesiz olacağını ben tahmin etmedim. Düşünebiliyor musunuz, cenazeye gelmiş biri bana, “Başka hangi artistler gelecek, resim çektireceğiz” diye sordu. Bu nasıl bir insanlıktır. Evladımı mezara defnediyorum, gelmiş artistleri soruyorlar. Soranlar özellikle hanımlardı” demişti. Usta oyuncunun kınadığı durumun benzeri kendi cenazesinde de yaşandı. 

Harun Kolçak'ın cenazesinde yaşanan bu görüntüler de büyük tepki çekmişti.

Hülya Koçyiğit dua ederken yanına yaklaşan hayranları fotoğraf çekmek istedi

Pençe Harekatı´nda dikkat çeken detay! Alabarda açıkladı

Anne Her Yerde Annedir :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Vahdettin Köşkü’nde önemli görüşme!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının en az yüzde 10'u borsaya yatırılacak

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.