Eşref Kolçak'ın cenazesine selfie yapmak isteyen vatandaşlar isyan ettirdi

Sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın Gemlik'teki cenazesinde; tabutta selfie çeken ve fotoğraf karesine girme yarışında olanarın yanı sıra ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar, cenazede olduklarını unuttu. Namazın ardından Eşref Kolçak'ın naaşı, cenaze aracına konularak yolun açılması beklendi.

BÜYÜK SAYGISIZLIK

Fakat araç, Hülya Koçyiğit, Nuri Alço ve Türker İnanoğlu gibi ünlü isimlerle fotoğraf çekmek isteyenler nedeniyle ilerleyemedi. Yaşanan bu karmaşa 'ölüye ve insanların acısına saygısızlık' olarak yorumlandı. Benzer tablo Harun Kolçak'ın cenazesinde de yaşanmıştı. Tabut başında selfie çekenler bile olmuştu. Sonrasında Eşref Kolçak verdiği bir ropörtajda, 'O insanların bu kadar terbiyesiz olacağını ben tahmin etmedim. Düşünebiliyor musunuz, cenazeye gelmiş biri bana, “Başka hangi artistler gelecek, resim çektireceğiz” diye sordu. Bu nasıl bir insanlıktır. Evladımı mezara defnediyorum, gelmiş artistleri soruyorlar. Soranlar özellikle hanımlardı” demişti. Usta oyuncunun kınadığı durumun benzeri kendi cenazesinde de yaşandı.

Harun Kolçak'ın cenazesinde yaşanan bu görüntüler de büyük tepki çekmişti.

Hülya Koçyiğit dua ederken yanına yaklaşan hayranları fotoğraf çekmek istedi