Eşref Kolçak yoğun bakımda
Geçtiğimiz günlerde evinde yeniden rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan usta oyuncu Eşref Kolçak'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde oturan ve evinde rahatsızlanan sanatçı Eşref Kolçak, yeniden hastaneye kaldırılmıştı.
92 yaşındaki usta oyuncunun, tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.
YARIN NORMAL ODAYA ALINACAK
Burada doktorlar tarafından mama ile beslenen Kolçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren normal odaya çıkacağı ifade edildi.
(Süper Haber)