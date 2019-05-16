Eşref Kolçak yoğun bakımda

Bursa'nın Gemlik ilçesinde oturan ve evinde rahatsızlanan sanatçı Eşref Kolçak, yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

92 yaşındaki usta oyuncunun, tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

YARIN NORMAL ODAYA ALINACAK

Burada doktorlar tarafından mama ile beslenen Kolçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren normal odaya çıkacağı ifade edildi.

(Süper Haber)