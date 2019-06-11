11 Haziran 2019 Salı 13:16 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 13:16
Esra Sönmezer: O benim hayatımdaki tek erkek
Tatil öncesi kedisi Bebek’i rutin sağlık kontrolüne getirdiğini söyleyen Sönmezer, “Aşılarını yaptırdım. Şimdi traş olmaya götürüyorum. Seçimden sonra tatile çıkacağız” dedi.
Hayatındaki tek erkeğin kedisi Bebek olduğunu ifade eden Sönmezer, “Benim kedim böbrek hastası ve her seansı 4 bin lira... Paramı yiyen tek erkek; kedim. Hayvanlar için özel sağlık sigortası, devlet destekli hastaneler istiyorum' dedi.