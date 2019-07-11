Esra Erol'un maşallah dedirten 'Hepsi benim' paylaşımı

Esra Erol'un büyük oğlu ile yaptığı paylaşım yoğun ilgi görmüştü ve takipçileri tarafından çok beğenilmişti. Bugün yaptığı paylaşımda ise eşi ve çocularının birlikte fotoğrafını paylaşan ünlü sunucu bugün de takipçilerinin yoğun ilgisini topladı. İşte o paylaşım...

Eşi Ali Özbir ve çocukları İdris Ali ile Ömer’in birlikte fotoğraflarını instagram sayfasından paylaşan Esra Erol “Hepsi benim” sözleriyle ailesine olan sevgisini paylaştı..

Oğlu Ömer ve Ali’nin ne kadar büyüdüğünü gören takipçileri de ünlü sunucuya “Maşallah” diyerek övgü dolu sözlerle yorum yapıyorlar.