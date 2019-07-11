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  3. Esra Erol'un maşallah dedirten 'Hepsi benim' paylaşımı

Esra Erol'un maşallah dedirten 'Hepsi benim' paylaşımı

Esra Erol'un maşallah dedirten 'Hepsi benim' paylaşımı

Şu sıralar ailesiyle tatil yapan ATV'nin sevilen yüzü Esra Erol sezon boyu çalışmanın yorgunluğunu atıyor. Ailesiyle çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü sunucu bu hafta büyük oğlu İdris Ali'yi paylaştığı fotoğrafın altına "Sen büyüdükçe sevgim de büyüyor" notunu düşmüştü.

Esra Erol'un büyük oğlu ile yaptığı paylaşım yoğun ilgi görmüştü ve takipçileri tarafından çok beğenilmişti. Bugün yaptığı paylaşımda ise eşi ve çocularının birlikte fotoğrafını paylaşan ünlü sunucu bugün de takipçilerinin yoğun ilgisini topladı. İşte o paylaşım...

Eşi Ali Özbir ve çocukları İdris Ali ile Ömer’in birlikte fotoğraflarını instagram sayfasından paylaşan Esra Erol “Hepsi benim” sözleriyle ailesine olan sevgisini paylaştı..

Oğlu Ömer ve Ali’nin ne kadar büyüdüğünü gören takipçileri de ünlü sunucuya “Maşallah” diyerek övgü dolu sözlerle yorum yapıyorlar.

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