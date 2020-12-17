Esra Erol'da programında mide bulandıran olay! Anne kız aynı adama aşık oldu

ATV’nin en sevilen ve en çok izlenen programları arasında yerini alan sunuculuğunu Esra Erol’un üstlendiği Esra Erol’da programında yaşanan olay hem stüdyodakilerin hem de ekran başındakilerin ağzını açık bıraktı.

Ayşe Çekem adlı kadın Esra Erol’da programına başvuruda bulundu ve 24 yaşındaki mimar kızı Merve Nur’un 65 yaşındaki sözde hoca Adnan Yıldırım ile kaçtığını iddia etti. Esra Erol’dan yardım isteyen kadın, kızının Adnan Yıldırım’ın yanına ‘İş görüşmesine gidiyorum’ diyerek evden kaçtığını söyledi. Yaklaşık 5 senedir Yıldırım’ı tanıdıklarını ifade eden Ayşe Çeken, kızının 26 Kasım’da kaçtığını da sözlerine ekledi.

‘BEN DE KIZIM DA ADNAN’A AŞIK OLDUK’

Esra Erol’da programında her seferinde bu kadar da olmaz dedirten olaylar yaşanmaya devam ederken Ayşe Çekem’in sözleri şaşkınlık yarattı. Ayşe Çekem sözde hoca Adnan Yıldırım’ın camide çaycı olduğunu belirterek ‘Yıldırım hem bana hem kızıma aşk mesajları attı. Ben de kızım da 65 yaşındaki sözde hocaya aşık olduk’ dedi.

‘ANNE KIZ KOCAMA MUSALLAT OLDU’

Adnan Yıldırım’ın nikahlı eş Esra Erol’da programının canlı yayınına bağlanarak ‘Anne kız 5 yıldır kocama musallat oldu, yuvamı yıktılar. Benim eşimin alnı seccadeye bile değmedi, Cuma'ya bile gitmez. Bunlar eşime nasıl inandı bende anlamadım.’ dedi.