Esra Erol'da programında bir DNA skandalı daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrendi sevinçten çığlık attı

ATV'de ekrana getirilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da 16 Aralık çarşamba günü ekrana getirilen yayınında Karabük'te yaşanan ve akıllara durgunluk veren olaya ışık tuttu.

KARISINI EVLİ SEVGİLİSİ İLE ALDATTI

Recep Bey, karısı Emine Hanımı, evli sevgilisi Aysel'le aldattı. Recep Bey'den hamile kalan Aysel, çocuğu resmi nikahlı olduğu eşinin nüfusuna kaydettirdi. Aysel, Recep'e 'çocuğun babası sensin' dedi.

Recep, Aysel ve Emine hanım canlı yayına çıkarak yüzleşti. Aysel'in çocuğuna yapılan DNA testi sonucunu ise Esra Erol canlı yayında açıkladı. Yapılan DNA testi sonucunda Aysel'in çocuğunun Recep'le olan birlikteliğinden dünyaya geldiği ortaya çıktı.

ÇOCUĞU YASAK AŞKINDAN ÇIKTI SEVİNÇ ÇIĞLIĞI ATTI

Aysel, DNA sonucunda çocuğun Recep'ten olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı. Kadının sevinç çığlıkları atması izleyenlerden tepki toplarken bu kadar da olmaz dedirtti.

ESRA EROL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ünlü sunucu Esra Erol olayın peşini bırakmadı ve çocuğun soy bağının değiştirilmesi nedeniyle Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.