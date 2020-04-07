Esra Akkaya sitem etti: Bodrumluların nefretini anlamıyorum!

Bir süredir annesi ve oğlu Can Alex ile İngiltere'de yaşayan Esra Akkaya, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz gün Türkiye'ye döndü. Akkaya, salgından korunmak adına kendisini İstanbul'daki evinde önlem amaçlı karantinaya aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan 50 yaşındaki Akkaya, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bodrum'da yaşayanların başka şehirlerden gelenlere tepki göstermesini eleştiren Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

"ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUM"

Bodrum'un İstanbullulara karşı bir tür nefret söylemini üzülerek takip ediyorum. Benim tek evim Bodrum'da ama şu an İstanbul'da annemle kalıyorum. Fakat şunu anlamıyorum. Bodrum'un imar planına sadık kalmayıp, bunca evin yapılmaması gerektiği şimdi mi aklınıza geldi? Bundan 4 yıl önce Bodrum'a taşındım. Bodrum'un bozuluşu, gidişatı ilerledi gözümüzün önünde.

"NEDEN GÖZ YUMDUNUZ?"

Kim gelsin, kim gitsin değil; kimin kıymet bildiği önemli. Şu an 'Gelmesinler' diyenler de Halikarnas Balıkçısı'nın torunları değiller. Koca koca binalara neden göz yumdunuz?