Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızından tatil pozu!
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Ozan Akbaba, eşi Buket Akbaba ve oğulları Ozan Ali ile havuz keyfi yaptı. Oğluyla hayranlarının yüzünde tebessüme sebep oldu..
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ile izleyicisine veda etti. Dizinin sezon finaline girmesi ile oyuncular soluğu tatilde aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Ozan Akbaba, eşi Buket Akbaba ve oğulları Ozan Ali ile havuz keyfi yaptı...
ISTANBUL
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Ozan Akbaba, eşi Buket Akbaba ve oğulları Ozan Ali ile havuz keyfi yaptı.
MARMARİS
TUĞÇE Tayfur, babası Ferdi Tayfur ve oğlu Ferdi ile Marmaris'te tatil yapıyor. Dede-torun, birlikte deniz keyfi yaptı.
ÇEŞME
Mustafa Ceceli ile Selin İmer, tatil için Çeşme'yi tercih etti. Çift, önceki gün Beach of Momo'daydı.
Güzel oyuncu Yasemin Allen, tatilde verdiği havalı pozlarla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN DA TATİL İÇİN EGE'Yİ SEÇTİ
Neslişah Alkoçlar Düzyatan, yaz aylarını seyahatte geçiriyor. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan da tatil rotasını Ege'ye çeviren isimlerden oldu. Masmavi suların tadını çıkaran Düzyatan, plaj şıklığıyla da dikkat çekti.