Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'ya gurbetçilerden 'Hızır' ilgisi

Filmi seyircilerle birlikte izleyen ekibe katılan ünlü oyuncu, “Çekimler yaz aylarında çok keyifli bir ortamda gerçekleşti. Ben sadece konuk oyuncu olarak yer aldım. İşin sahibi oyuncu arkadaşlarıma istediğiniz soruları sorabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz” dedi.

Oktay Kaynarca, galada filmi izlemeye gelen konukları, esprileriyle kahkahaya boğdu.

Sosyal medyada o anları paylaşmak isteyenler adeta birbiriyle yarıştı.

Usta oyuncunun hayranları saatlerce ayakta bekledi.