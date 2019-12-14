Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'ya gurbetçilerden 'Hızır' ilgisi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteriyle izleyicileri ekran başına bağlayan usta sanatçı Oktay Kaynarca, Almanya'da büyük ilgi gördü. 'Aman Reis Duymasın' adlı filmde konuk oyuncu olan Kaynarca, filmin Berlin galası için gittiği etkinlik alanında yüzlerce gurbetçi tarafından çığlıklarla karşılandı.
Filmi seyircilerle birlikte izleyen ekibe katılan ünlü oyuncu, “Çekimler yaz aylarında çok keyifli bir ortamda gerçekleşti. Ben sadece konuk oyuncu olarak yer aldım. İşin sahibi oyuncu arkadaşlarıma istediğiniz soruları sorabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz” dedi.
Oktay Kaynarca, galada filmi izlemeye gelen konukları, esprileriyle kahkahaya boğdu.
Sosyal medyada o anları paylaşmak isteyenler adeta birbiriyle yarıştı.
Usta oyuncunun hayranları saatlerce ayakta bekledi.