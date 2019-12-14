Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.215
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'ya gurbetçilerden 'Hızır' ilgisi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'ya gurbetçilerden 'Hızır' ilgisi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'ya gurbetçilerden 'Hızır' ilgisi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteriyle izleyicileri ekran başına bağlayan usta sanatçı Oktay Kaynarca, Almanya'da büyük ilgi gördü. 'Aman Reis Duymasın' adlı filmde konuk oyuncu olan Kaynarca, filmin Berlin galası için gittiği etkinlik alanında yüzlerce gurbetçi tarafından çığlıklarla karşılandı.

Filmi seyircilerle birlikte izleyen ekibe katılan ünlü oyuncu, “Çekimler yaz aylarında çok keyifli bir ortamda gerçekleşti. Ben sadece konuk oyuncu olarak yer aldım. İşin sahibi oyuncu arkadaşlarıma istediğiniz soruları sorabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz” dedi.

Oktay Kaynarca, galada filmi izlemeye gelen konukları, esprileriyle kahkahaya boğdu.

Sosyal medyada o anları paylaşmak isteyenler adeta birbiriyle yarıştı. 

Usta oyuncunun hayranları saatlerce ayakta bekledi.


Sinan Akçıl verdiği sözü unuttu! Burcu Kıratlı'yla böyle görüntülendi
Seren Serengil bu kez de Hadise'yi diline doladı!
Başak Dizer: Kıvanç'ı hiç kıskanmam
Ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan sosyal medyanın gündeminde!
Ece Çeşmioğlu o diziyle dönüyor
<p><strong>Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:</strong><br /> ´Terör örgütü PK

MSB: ´Teröristlerce Açılan Tünellerin Tespiti ve Kapatma Faaliyetleri Devam Ediyor´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dünyanın en zengin köyü Huaxi

İkinci S-400 anlaşması birkaç aya imzalanabilir