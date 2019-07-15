Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? İşte o tarih...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarını bu sıralar tatlı bir telaş sardı. Dizinin hayranları merakla dizinin yeni bölümlerini bekliyor. EDHO'nun yeni sezonun Eylül ayının 2. haftası başlaması bekleniyor. Dizinin yakın takipçileri sosyal medyada adeta gün saymaya devam ediyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Youtube kanalındaki videolarda izlenme rekorları kırıyor. 672 bin kişinin takip ettiği Youtube kanalı bu zamana kadar 589.522.766 görüntüleme aldı.



