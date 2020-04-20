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  3. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için karar verildi! EDHO sezon finali mi yapıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için karar verildi! EDHO sezon finali mi yapıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için karar verildi! EDHO sezon finali mi yapıyor"

Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, flaş bir karar aldı. 5 sezondur ilgiyle takip edilen dizi sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki sezonda sürecek olan fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi diğer projelerin aksine korona virüs molası vermek yerine önlemler alıp çekimlerine devam kararı almıştı. Geçen günlerde dizinin erken sezon finali yapacağı gündeme gelmiş ama konuyla ilgili net bir karar alınmamıştı.

SEZON FİNALİ YAPIYOR

Son olarak Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" 165. bölümde sezon finali yapacak. Senaryo ekibi bu nedenle ek sahne yazdı.


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