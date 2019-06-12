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12 Haziran 2019 Çarşamba 13:31 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:31

Eski manken Ebru Şancı'dan iddialı çıkış: Sektörün kraliçesi benim

Eski manken Ebru Şancı'dan iddialı çıkış: Sektörün kraliçesi benim

Ebru Şancı, 5 yıldır tasarladığı gelinliklerle Arap dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor

Dubai, Kuveyt, Lübnan ve Amsterdam’da mağazaları olan Ebru Şancı “Nişantası'ndan Arap ülkelerindeki tüm mağazalara satış yapıyorum. Dünyanın her yerine gelinlik yolluyorum. Kimse kusura bakmasın 5 yıldır gelinlik sektörünün  kraliçesi benim” dedi.

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