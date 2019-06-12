Eski manken Ebru Şancı'dan iddialı çıkış: Sektörün kraliçesi benim

Dubai, Kuveyt, Lübnan ve Amsterdam’da mağazaları olan Ebru Şancı “Nişantası'ndan Arap ülkelerindeki tüm mağazalara satış yapıyorum. Dünyanın her yerine gelinlik yolluyorum. Kimse kusura bakmasın 5 yıldır gelinlik sektörünün kraliçesi benim” dedi.