Eski eşleri birbirine girmişti! Işın Karaca'dan flaş hamle

Şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz ay, 3 yıldır birlikte olduğu Tuğrul Odabaş ile yollarını ayırmıştı. Odabaş, ayrılığın ardından Işın Karaca’nın Sedat Doğan ile evliliğinden doğan Mia ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşmış ve Mia’yı ne kadar özlediğini yazmıştı. Bu paylaşımdan sonra Sedat Doğan, Odabaş’ı tehdit etmiş ve “Ben rahatsız olursam, rahatsız ederim, beni tanıyanlar bilir. Şimdi Tuğrul, efendi olacaksın, adam olacaksın” demişti.

Işın Karaca, bu gerilimin ardından flaş bir hamle yaptı ve avukatı Levent Turgut Karakoç aracılığıyla mahkemeye başvurdu, kızı Sasha Mia’nın 18 yaşını doldurana kadar, babası Sedat Doğan'la arasındaki şahsi ilişkinin kaldırılması yönünde karar aldırdı. Bu kararla birlikte Sedat Doğan'ın kızı Sasha Mia ile şahsi ilişki kurması engellendi.

Sedat Doğan’ın 29 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde telefonla bir magazin programına katılıp açıklamalarda bulunması ile ilgili de hukuki süreç başlatan Karaca, Doğan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu kararların ardından Doğan, Işın Karaca'ya ve Sasha Mia'ya yaklaşamayacak.

(Magazinci)