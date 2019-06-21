'Eşime teklif gelmiyor' diyen Pınar Altuğ için ilginç yorum

Akşam yazarı Barış Kocaoğlu, life ekindeki yazısında Pınar Altuğ'un sitemini yorumladı... Barış Kocaoğlu'nun yazısının bir bölümü şöyle:

Pınar Altuğ Atacan isyan etmiş.

Eşi Yağmur Atacan’a oyunculuk teklifi gelmemesinden ötürü.

Sebep olarak da eşinin sosyal medya kullanmadığını ve her gün ortaya çıkıp, ben de varım demediğini gösteriyor.

Sevgili Pınar bu işleri çok iyi bilirsin.

Öyle oturduğun yerden teklif gelmez.

Şimdi eşin patronluğa soyundu ve Doktorlar dizisi dışında hiçbir yerde görünmedi yıllardır.

Yağmur oyunculuk adına ne yaptı?

Bir filmde oynadı mı ya da bir tiyatro sahnesinde yer aldı mı?

Arkadan gümbür gümbür eğitimli, kendine bakan, güvenen bir nesil geliyor farkındaysan.

Ama yine yaptın yapacağını… Eşini yeniden gündeme getirdin.

Şimdi bir teklif gelmezse bir daha gelmez.



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