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  3. Eser-Berfu Yenenler çifti sonunda paylaştı! İşte Kuzey bebek

Eser-Berfu Yenenler çifti sonunda paylaştı! İşte Kuzey bebek

Eser-Berfu Yenenler çifti sonunda paylaştı! İşte Kuzey bebek

Sunucu Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, geçen ay ilk oğulları Kuzey'i kucaklarını almıştı.

Geçtiğimiz günlerde takipçilerinin, "Bebişi ne zaman göreceğiz? Çok merak ediyoruz" sorularına Berfu Yenenler, "Paylaşmaya, göstermeye kıyamıyoruz ki annelik, babalık vicdanından. Çok minnak, azıcık büyüsün söz" yanıtını vermişti. Sonunda çift, bir aylık oğullarının fotoğraflarını ilk kez Instagram'dan paylaştı.

'ÇEKİRDEK AİLE HATIRASI'

Eser Yenenler, eşi ve oğluyla çekildiği fotoğrafa, "Çekirdek Aile Hatırası" notunu düştü. Ünlü çiftin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.


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