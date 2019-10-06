Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çiftinin bebeği Kuzey dünyaya geldi:

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çiftinin bebeği Kuzey dünyaya geldi:

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çiftinin bebeği Kuzey dünyaya geldi:

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çifti 'Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin" şeklinde paylaşımda bulunarak bebeklerinin doğum haberini duyurdu.

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın ilk çocukları dünyaya geldi. 

Bir erkek bebek dünyaya getiren Berfu Yıldız doğum haberini sosyal medya hesabından "Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin" notuyla duyurdu.

Eser Yenenler ise, bebeği dört aylıkken cinsiyetini öğrendiğinde, "Dua etmiştim, Allah gönlüme göre verdi" şeklinde yorum yapmıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Eser Yenenler baba oldu
Kardashianlar eskilerini  internetten satıyor 
Miray Daner'den Kubilay Aka sorusuna yanıt
'Yaşadıklarım çok ağır dua edin'
Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...
<p>İddiaya göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi´ndeki bir sitenin bahçesinde oynayan Ürdünl

Mersin´de Çocuğa Atılan Tokat Türkiye´yi Ayağa Kaldırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeşilçam’ın en bilinen isimlerinden Yadigar Ejder’in dramatik hayatı…

Yeşilçam’ın en bilinen isimlerinden Yadigar Ejder’in dramatik hayatı…