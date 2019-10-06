Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çiftinin bebeği Kuzey dünyaya geldi:
Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çifti 'Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin" şeklinde paylaşımda bulunarak bebeklerinin doğum haberini duyurdu.
Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın ilk çocukları dünyaya geldi.
Bir erkek bebek dünyaya getiren Berfu Yıldız doğum haberini sosyal medya hesabından "Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin" notuyla duyurdu.
Eser Yenenler ise, bebeği dört aylıkken cinsiyetini öğrendiğinde, "Dua etmiştim, Allah gönlüme göre verdi" şeklinde yorum yapmıştı.