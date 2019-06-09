  • $5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
09 Haziran 2019 Pazar 17:34 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 17:34

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız çifti bu akşam evleniyor

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız çifti bu akşam evleniyor

Oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız bu akşam düzenlenecek düğün töreniyle dünyaevine girecek.

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı. 

Geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen bir nikah töreniyle evlendikleri konuşulan Eser Yenenler ile 4 aylık hamile eşi Berfu Yıldız'ın düğün töreni bu akşam Kilyos'ta gerçekleşecek. 

Hazırlıkları saatler öncesinden başlayan düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları katılacak.

Yenenler ile Yıldız'ın düğün töreni öncesi yapılan hazırlıklardan kareler Instagram'da paylaşıldı. 

Mesut Özil´in Düğününe Acun Ilıcalı´nın Dansı Damga Vurdu

PKK´lılar Kaçacak Delik Arıyor... Komandolar Hakurk´u Teröristlere Dar Etti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Yeryüzü cenneti' Nemrut'a turist akını

Halfeti'de hareketlilik Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla doruğa çıktı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.