Eser Yenenler Berfu Yenenlerin bebekleri göründü!

Ünlü komedyen Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız geçtiğimiz hafta Kilyos’ta dünyaevine girdi. Çift düğünün ardından balayı için Antalya’ya gitti. Berfu Yenenler balayında yaşadığı eğlenceli anları sosyal medyadan paylaştı. 4 aylık hamile olan Berfu Yenenlerin karnının şişliği dikkatlerden kaçmadı.