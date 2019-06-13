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13 Haziran 2019 Perşembe 19:00 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 19:00

Eser Yenenler Berfu Yenenlerin bebekleri göründü!

Eser Yenenler Berfu Yenenlerin bebekleri göründü!

Eser Yenenler ile 4 aylık hamile eşi Berfu Yenenler balayını Antalya’da yapıyor. Berfu Yenenler bugün sosyal medya hesabından tatil fotoğrafları paylaştı.

Ünlü komedyen Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız geçtiğimiz hafta Kilyos’ta dünyaevine girdi. Çift düğünün ardından balayı için Antalya’ya gitti. Berfu Yenenler balayında yaşadığı eğlenceli anları sosyal medyadan paylaştı. 4 aylık hamile olan Berfu Yenenlerin karnının şişliği dikkatlerden kaçmadı.

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