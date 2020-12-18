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  • Eser Yenenler: Aşı bulunana kadar çocuk yapmaya devam edeceğiz
18 Aralık 2020 Cuma 09:58 | Son Güncelleme:

Eser Yenenler: Aşı bulunana kadar çocuk yapmaya devam edeceğiz

Eser Yenenler: Aşı bulunana kadar çocuk yapmaya devam edeceğiz

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile büyük bir üne sahip olan Eser Yenenler, INFLOW Awards Ödül Töreni'nin provaları için geçtiğimiz gün Zorlu PSM'de basın mensupları ile sohbet etti. Yenenler, ‘Pandemi devam ederse her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz.' açıklaması hem güldürdü hem şaşırttı.

Aliye dizisi ile ekran deneyimi yaşayan daha sonra Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer alan Eser Yenenler, kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam ederken koronavirüs nedeniyle 21 Aralıkta dijital ortamda gerçekleştirilecek INFLOW Awards Ödül Töreni’nde sunuculuk yapacak. Eser Yenenler, INFLOW Awards Ödül Töreni’nin provaları için geçtiğimiz gün Zorlu PMS’de yerini alırken basın mensupları ile sohbet etti.

Karantina günlerini nasıl geçirdiği yönünde sorulan sorulara yanıt veren Yenenler, ‘Kuzey’den dolayı şahane geçiyor. Evimizin neşesi. Berfu da ben de onunla oyun oynamaktan çok zevk alıyoruz’ dedi.

‘AŞI BULUNANA KADAR ÇOCUK YAPAMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

İkinci defa baba olmanın heyecanını yaşayan Eser Yenenler, ‘Pandemi devam ederse her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz. Aşı bulunana kadar artık Allah ne verdiyse... Tavsiye ederiz yani bol bol üreyin. Malum evde yapacak bir şey olmayınca böyle oluyor. Çevremde bebek bekleyen çok insan var, yalnız değiliz.’ sözleri ile güldürdü.

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