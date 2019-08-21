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  3. Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Yakalandılar!

Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Yakalandılar!

Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor" Yakalandılar!

Oyuncu Demet Özdemir ile meslektaşı Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili, havuz keyfi yaparken görüntülendi.

Erkenci Kuş dizisindeki partneri Can Yaman ile uzun süredir adı aşk dedikodularına karışan Demet Özdemir'in, oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia edilmişti. Kısa süre önce Ezgi Eyüboğlu'ndan boşanan Kaan Yıldırım'ın, Demet Özdemir ile Bodrum’da tatil yaptığı öğrenilmişti. Dün de ikili, Bodrum-Yalıkavak’ta Özdemir'in evinin havuzunda görüntülendi.

HAVUZ KEYFİ

Kaan Yıldırım'ın şezlongda güneşlenirken, Demet Özdemir'in havuzda kulaç attığı görüldü. Bir arkadaşları muhabirleri fark edip güzel oyuncuyu uyarınca ise apar topar sudan çıktı. Öte yandan çiftin bir arkadaş ortamında tanışıp yakınlaştığı, daha sonra birbirlerini tanıma sürecine girdikleri öne sürülmüştü. Ayrıca Kaan Yıldırım, Demet Özdemir’in eski sevgilisi Seçkin Özdemir ile de yakın arkadaş.

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