Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir, Can Yaman defterini tamamen kapattı

'Evim' dizisiyle ekranda boy gösterecek olan oyuncunun partneri de belli oldu. İddiaya göre Özdemir'e eşlik edecek isim, son olarak 'Muhteşem İkili'yle seyircilerin karşısına çıkan İbrahim Çelikkol olacak.

Sosyal medya kullanıcıları 'Can Yaman'ın adını duymaktan kurtulacağız' şeklinde yorumlar yaptı.