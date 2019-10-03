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  3. Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir, Can Yaman defterini tamamen kapattı

Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir, Can Yaman defterini tamamen kapattı

Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir, Can Yaman defterini tamamen kapattı

'Erkenci Kuş' dizisinde Can Yaman ile başrolü paylaşan Demet Özdemir, yeni sezonda yeni bir partnerle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

'Evim' dizisiyle ekranda boy gösterecek olan oyuncunun partneri de belli oldu. İddiaya göre Özdemir'e eşlik edecek isim, son olarak 'Muhteşem İkili'yle seyircilerin karşısına çıkan İbrahim Çelikkol olacak.

Sosyal medya kullanıcıları 'Can Yaman'ın adını duymaktan kurtulacağız' şeklinde yorumlar yaptı.

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