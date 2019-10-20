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  3. Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan hayrana fırça

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan hayrana fırça

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan hayrana fırça

Şöhreti ülke sınırlarını aşan, Atina'dan sonra Roma'ya giden Can Yaman İstanbul'a döndü.

İddiaya göre; son dönemde adı Aslışah Alkoçlar ile anılan yakışıklı oyuncu önceki akşam Bebek'teki bir gece kulübünde kız arkadaşıyla eğlendi. Kendisinin bir hayranı tarafından kayıt altına alındığını fark eden Can Yaman, çekim yapan kişiye müdahalede bulundu. Bağırarak hayranının telefonunu kapatmasını istedi. Görenler 'Aslışah'ın görmesinden mi çekindi?' diye düşünmeden edemedi. 

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