Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'a nefes aldırmadılar! Saatlerce evine gidemedi

Can Yaman'ın eğlendiği mekanı öğrenen yabancı kadın hayranları, oyuncuyu görebilmek için saatlerce dışarıda bekledi. Kapıda hayranlarının olduğunu öğrenen Yaman ise dışarı çıkarak hayranlarıyla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

HAYRANLARI BIRAKMADI

Uzun süren fotoğraf çekimi sonrasında tekrar mekana girmek isteyen oyuncuya hayranları izin vermedi. Can Yaman da onlarla biraz daha sohbet etti ve daha sonra evinin yolunu tuttu.