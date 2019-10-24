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  3. Erkenci Kuş'un ardından ekranlara dönecek olan Can Yaman'ın partner muamması

Erkenci Kuş'un ardından ekranlara dönecek olan Can Yaman'ın partner muamması

Erkenci Kuş'un ardından ekranlara dönecek olan Can Yaman'ın partner muamması

Erkenci Kuş dizisinin final yapmasının ardından oyuncu Can Yaman, mart ayında bir diziyle ekrana döneceğini müjdelemişti.

“Bu kez romantik komedi olmayacak” diyen yakışıklı oyuncu, “Yine aşkın ön planda olacağı bir dizi olacak. Farklı bir tarzda, Can Divit gibi orijinal bir karakter yaratabilirim” şeklinde açıklama yaptı. Ünlü oyuncuya partner arayışında olan yapımcının, Bensu Soral, Melisa Aslı Pamuk, Elçin Sangu ve Melisa Şenolsun'a teklif götüreceği ortaya çıktı.

PARTNERİ KİM OLACAK?

Yaman'ın partnerinin kim olacağı ise henüz belli olmazken, oyuncunun hayranlarından dört isim için de adeta yorum yağdı.

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