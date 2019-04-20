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Erkenci Kuş'ta kötü günler geride kaldı!

Erkenci Kuş'ta kötü günler geride kaldı!

Erkenci Kuş dizisi 35. bölümde, Can ve Sanem kötü günleri artık geride bırakmıştır aşklarına kaldıkları yerden daha da mutlu bir şekilde devam ederler.

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Erkenci Kuş dizisi 35. bölümde, Can ve Sanem kötü günleri artık geride bırakmıştır aşklarına kaldıkları yerden daha da mutlu bir şekilde devam ederler.

Can’ın Balkanlara gitmemesi ve Sanem’le barışmaları şirkette Hüma dışında herkesi çok mutlu eder. Bu arada ajans ve yayınevi birlikte sosyal sorumluluk projesine katılır. Fakat Can son anda Yiğit ve Polen’i devre dışı bırakır. Bu arada Hüma da boş durmaz, Polen etkili olamayınca başka planlar yapmaya başlar ve ailelerin de katılacağı bir yemek organize eder.

 

 

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