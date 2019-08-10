Erkan Kolçak Köstendil: Herkese tavsiye ediyorum

Çukur dizisinde Vartolu Sadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil, önceki gün Asmalımescit’teydi. Oyuncu eşi Cansu Tosun’la karavan tatili yaptıklarını dile getiren oyuncu, "1983 model, benimle yaşıt karavanım var. İmkanı olan, alabilen ya da kiralayan herkese bu duyguyu tatmalarını tavsiye ediyorum. İnanılmaz zevkli. Vakit buldukça, onunla gezeceğiz" ifadelerini kullandı.