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  3. Erhan Çelik ve Özlem Gületin, bebeklerini kucaklarına aldı

Erhan Çelik ve Özlem Gületin, bebeklerini kucaklarına aldı

Erhan Çelik ve Özlem Gületin, bebeklerini kucaklarına aldı

Geçen yıl nikah masasına oturan ünlü sunucu Erhan Çelik ve Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi. Ünlü çift, bebeklerine Ali Boran ismini verdi.

Doktor Özlem Gültekin ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştiren ünlü sunucu Erhan Çelik baba oldu. Ünlü çift, İzmir'de özel bir hastanede dünyaya gelen bebeklerine Ali Boran ismini verdi. Erhan Çelik ve Özlem Gülktekin bebek sevincini paylaştıkları mesajla duyurdu.

"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DÜNYAYA GELDİ"

İşte o mesaj:

"Oğlumuz Ali Boran bugün saat 15.30'da sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Gözlerini açtığı İzmir Kent Hastanesi'nde diğer tüm hastaneler gibi virüs nedeniyle ziyaretçi kısıtlaması yaşandığı için ileride çok daha sağlıklı günlerde görüşmeyi diliyoruz. Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkür ediyor, selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.

Özlem-Erhan Çelik"

Ayrıca ünlü çift, doğumdan önce sosyal medyadan şu paylaşımı yapmıştı:


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