Yasak Elma Hasan Ali diziden ayrılıyor mu? Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan ayrıldı mı?

Fox Tv'nin sevilen ve ilgi ile izlenen dizisi Yasak Elma dün akşam yeni bölümüyle ekrana geledi. Yasak Elma'ya Hasan Ali karakteri ile dahil olan Erdal Özyağcılar'ın önceki akşam yayınlanan bölümde yer almamasından ötürü pek çok izleyici Erdal Özyağcılar neden yok sorunun yanıtı merak etmeye başladı. Peki, Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan ayrıldı mı? Erdal Özyağcılar diziden ayrılıyor mu? İşte tüm merak edilenler...

ERDAL ÖZYAĞCILAR YASAK ELMA'DAN AYRILDI MI?

Erdal Özyağcılar'ın diziden ayrıldığı iddiaları, dün akşam ekrana gelen bölümde yer almamasından ötürü bazı izleyicilerin gündeme aldığı konu olmaya başladı. Ancak, Erdal Özyağcılar'ın durumu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YASAK ELMA HASAN ALİ KİMDİR?

Yasak Elma Hasan Ali, yetmişli yaşlarında Adana’da toprak ağası olarak bilinen zengin iş adamıdır. Batmak üzere olan Argun Holding’i almak için uğraşır. Acımasız ve sert bir yapıya sahiptir. Asıl amacı ölen Halit’in parasını almaktır. Ancak bütün derdi para olmayan Yasak Elma Hasan Ali’nin Ender’le de henüz bilinmeyen bir intikam planı vardır.