Ercüment Doğan kimdir, kaç yaşındaydı? Ercüment Doğan hayatını kaybetti!

Ercüment Doğan hayatını kaybetti. Haberi Süha Uygur, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu. Ercüment Doğan hakkında araştırmalar hız kazandı. 55 yaşında hayatını kaybeden Ercüment Doğan, sinema ve televizyon alanında pek çok film, diziye hayat verdi. Ercüment Doğan'a dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

ERCÜMENT DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Ercüment Doğan, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

1989 yılında kurduğu 5 Taş Çocuk Tiyatrosu ile hem oyunculuğa hem de prodüktörlüğe başladı. Gönül verdiği çocuk oyunları ile İstanbul ve Anadolu’nun neredeyse tüm şehirlerini dolaşarak tiyatro sevgisini gençlere yaymayı görev edinen Doğan, bununla yetinmeyerek oyunlarını Yurtdışında da sahneledi. Gülen Torba, Bir Zamanlar Çocuktuk, Güneş Bulut Çiğdemcik ve Umut, Aya Maya Kumpanya, Kahkaha Torbası, Hacivat Vat İle Karagözüm, Teneke Şövalyeler, Akıl Adası, Çocuk Şov, Kabare 2000, Hansel Gratel, Rapunsel, Yalnız Ağaçlar, Neşeli Kabare, Şirinler, Uyuyan Güzel, Sessiz Çığlık isimli oyunlara oyuncu, yönetmen ve prodüktör olarak imza attı.

Avrupa’dan ülkemize getirdiği Theatre Stap’in Happy Birthday To You isimli İngilizce çocuk oyununu çeşitli kentlerde gösterime sundu. 2001 yılında Avrupa Birliği Türkiye’nin en iyi çocuk Tiyatrosu ödülünü aldı. Mercan Kolye, Eyvah Kızım Büyüdü, Avcı, Evdeki Yabancı, Çiçek Taksi, 7 numara, Tatlı Hayat, Patron Kim ?, Evli ve Çocuklu, Ekmek Teknesi, Çat Kapı, Acemi cadı diziler de konuk oyuncu, Yarım Elma adlı dizide kurye Yılmaz, Hastayım Doktor adlı dizide deli Ferman, Serseri Aşıklar adlı dizide tamirci Ramo, MED Yapım prodüksiyonu Sahte Nişanlım ve Sihirli Annem dizisinde Kuyumcu Rıza olarak yer alan Doğan, Ömerçip adlı sinema filmi ile birlikte birçok markanın reklam filminde rol almıştır.