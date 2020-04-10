Engin Altan Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? Saçlarına veda eden Düzyatan hayranlarını üzdü!

Koronavirüs salgını sonrası karantinaya giren Engin Altan Düzyatan ve ailesi dışarıyla bağlantıyı kesti. Market ihtiyaçları dışında sokağa çıkmayan ünlü çift bütün zamanını çocuklarıyla geçiriyor. Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın saçları uzayınca Neslişah Alkoçlar eşinin saçını kesti.

'ALTAN SAÇLARINDAN MEMNUN'

O anların videosunu paylaşan Alkoçlar altına, 'Gün: 26 ve bizim evde durumlar böyle! Altan saçlarından memnun, çocuklara güzel bir anı oldu! Bu zor zamanlar da ufak mutluluklar, anlar yaratabilmek ne kadar değerli... İyi günde kötü günde karantinada!' mesajını yazdı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN'A KATILACAK MI?

Öte yandan her hafta elde ettiği yüksek izlenme oranlarıyla ekrandaki başarısını son sürat sürdüren Kuruluş Osman tutkunları sosyal platfromda çok uzun bir süredir Engin Altan Düzyatan'ın da kadroya katılması yönündeki ısrarlı beklentileri karşılık bulmadı. Küresel salgın haline gelerek dünyayı kasıp kavuran Korona Virüs salgınından korunmak için ailesi ile beraber evinde vakit geçiren Engin Altan Düzyatan saçlarına veda etti.