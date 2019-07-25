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  3. Engin Altan Düzyatan'ın yeni partneri belli oldu!

Engin Altan Düzyatan'ın yeni partneri belli oldu!

Engin Altan Düzyatan'ın yeni partneri belli oldu!

Med Yapım’la anlaşmasını fesh eden Cansu Dere'ye Engin Altan Düzyatan ile 'Kurşun' dizisinde oynaması için teklif gitti. Dere, projeye sıcak bakıyor.

Yeni sezonda sürpriz bir ikili için görüşmeler başladı. En son 'Diriliş Ertuğrul'da rol alan Engin Altan Düzyatan'ın 'Kurşun' adlı yeni dizisindeki partneri için Cansu Dere'nin kapısı çalındı. 2019 -2020 döneminde TV8’de ekrana gelecek proje için anlaşma sağlayan ancak yapım şirketiyle son anda yollarını ayıran Cansu Dere, Most Yapım’dan gelen bu teklif için şirketle masaya oturdu. 

Görüşmeler olumlu 

Güzel oyuncu, eğer 'Kurşun' adlı dizide rol almayı kabul ederse gazeteci 'Leyla Devrim' karakterini canlandıracak. Daha önce rol aldığı 'Sıla' dizisinin yönetmeni ve senaristi Gül Oğuz’un da Cansu Dere ile yeniden aynı projede olmak istemesi da Dere'yi yapıma çeken nedenler arasında... 

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