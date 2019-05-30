Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı

Diriliş Ertuğrul'un 'Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan, yeni sezonda başrolü Burak Özçivit'e devredecek. Ünlü oyuncu, dizinin finalinin ardından sosyal medyada bir veda mektubu yayınladı.

"YENİ PROJELERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Engin Altan Düzyatan büyük final öncesi sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

"İlk set gününden itibaren, çok emek ve özveriyle hazırlanan Metin Günay ' ın kurduğu dünyaya ben ve ekip arkadaşlarım inanarak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak 5 sezon geçirdik. Bu süre içerisinde bizi yalnız Türkiye 'den değil Dünyanın dört bir yanından izleyerek destekleyen tüm seyircimize çok teşekkürler. Beraber çalıştığım tüm oyuncu arkadaşlarıma, yayıncı kuruluşumuz TRT1'de yapımcımız Mehmet Bozdağ'a teşekkürler. Böyle unutulmaz bir işin içinde olmak, zor şartlarda çalışıp bu işi buralara kadar getirmek kameraman arkadaşlarımdan, set çalışanlarına kadar arkada büyük bir ekibin çalışması sonucu oldu. Emeği geçen herkesle çalışmak benim için büyük zevkti. Yeni projelerde görüşmek üzere.