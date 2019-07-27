Engin Altan Düzyatan: Neslişah'la bu yüzden evlendim!
'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan, bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Eşi Neslişah Alkoçlar ile ilişkisinden bahseden Düzyatan, 'Tanıdıktan sonra aşık oldum' dedi.
Engin Altan Düzyatan, yeni dizisi Kurşun'da bir savcıyı canlandıracak. Oyuncu öncesinde Hello dergisine konuştu. 2014 yılında hayatını birleştirdiği Nelişah Düzyatan'a olan aşkını anlattı.
İşte Engin Altan Düzyatan'ın o açıklamaları:
"Eşimi tanıdıktan sonra ona aşık oldum. Hayatımızı paylaşmak istediğimiz için evlendik. Eşim Neslişah çok şahsına münhasır, benden farklı bir kişilik. Bu bizi besliyor. Beraber vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz. Aşk harika bir his. Kendinizi tamamlanmış hissediyorsunuz. Aşıkken şu an olduğum adam gibi oluyorum.'"