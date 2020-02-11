Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0257
  • 6,5777
  • 304.338
  • 118733
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Engin Altan Düzyatan çöp topladı, dalış yaptı

Engin Altan Düzyatan çöp topladı, dalış yaptı

Engin Altan Düzyatan çöp topladı, dalış yaptı

Engin Altan Düzyatan, yüz milyonlarca insanı bekleyen büyük tehlike plastik kirliliğine dikkat çekmek için ‘Sen de Tanık Ol’ adlı belgesel çekti.

Engin Altan Düzyatan, Afrika’daki susuzluğa dikkat çekmek amacıyla yaptığı ilk belgesel ‘Sen de Tanık Ol’dan sonra tüm dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden plastik sorununun neden ve sonuçlarını araştırmak için ‘Sen de Fark Et’ adlı yeni bir belgesel çekti. 2018 Eylül ayında belgesel ekibiyle birlikte çalışmalara başlayan oyuncu, 6 aylık ön çalışmanın ardından 1 yıl boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde çekimler yaptı.

Oyuncu Hindistan, Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya’da, plastik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yerlere ve dünyanın en kirli nehri olarak adlandırılan Endonezya’daki Citarum’a gitti. 

Engin Altan Düzyatan, Bangkok’ta çöp toplayıp, Phuket’te dalış yaptı. 

GLOBAL BİR SORUN

Bangkok’ta çöplerle dolu şehir kanallarının temizlenmesi için her gün yapılan temizlik rutinine katılarak çöp temizledi. Aynı zamanda Phuket’te, Mercan Kayalıkları’nda sualtı dalışı yaptı. Düzyatan “Bu global soruna geleceğimiz, çocuklarımız için farkındalık yaratmak istedim” dedi.


Serdar Ortaç'ın yeni aşkı ortaya çıktı!
Çöp topladı, dalış yaptı
Cem'den Serenay sorularına sert tepki!
Miray Daner suskunluğunu bozdu
Kuruluş Osman dizisine flaş transfer!
<p>Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ´KAPAN-1´ opera

PKK´lı Teröristlerin Kullandığı Sığınakta Lav Silahı Ele Geçirildi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tam 900 yıllık Kur'an-ı Kerim! Ceylan derisi ile ciltlenmiş

Atatürk Havalimanı'nda çürümeye terk edilen 12 uçak sahibini bekliyor