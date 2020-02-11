Engin Altan Düzyatan çöp topladı, dalış yaptı

Engin Altan Düzyatan, Afrika’daki susuzluğa dikkat çekmek amacıyla yaptığı ilk belgesel ‘Sen de Tanık Ol’dan sonra tüm dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden plastik sorununun neden ve sonuçlarını araştırmak için ‘Sen de Fark Et’ adlı yeni bir belgesel çekti. 2018 Eylül ayında belgesel ekibiyle birlikte çalışmalara başlayan oyuncu, 6 aylık ön çalışmanın ardından 1 yıl boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde çekimler yaptı.

Oyuncu Hindistan, Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya’da, plastik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yerlere ve dünyanın en kirli nehri olarak adlandırılan Endonezya’daki Citarum’a gitti.

Engin Altan Düzyatan, Bangkok’ta çöp toplayıp, Phuket’te dalış yaptı.

GLOBAL BİR SORUN

Bangkok’ta çöplerle dolu şehir kanallarının temizlenmesi için her gün yapılan temizlik rutinine katılarak çöp temizledi. Aynı zamanda Phuket’te, Mercan Kayalıkları’nda sualtı dalışı yaptı. Düzyatan “Bu global soruna geleceğimiz, çocuklarımız için farkındalık yaratmak istedim” dedi.