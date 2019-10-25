Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün oynadığı 'Sefirin Kızı' dizisinin çekimleri başladı

Engin Akyürek’in Neslihan Atagül ile birlikte oynadığı Sefirin Kızı dizisinin çekimleri ise bugün itibariyle başladı. Dizinin ilk okumalarında bir araya gelen Akyürek ve Atagül’ün fotoğrafları basına yansımıştı. Muğla’da çekilecek dizinin Türkiye kadar yurtdışında da ses getirmesi bekleniyor. Yurtdışında yüz binlerce hayranı bulunan Engin Akyürek dizisinin yabancı ülkelere satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan çekimlere bugün başlayan Sefirin Kızı dizisi sosyal medyada olay olmayı başardı. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül hayranları diziyi merakla beklerken bir yandan da sosyal medyadan yorumlarda bulundu.