Engin Akyürek, Sefirin Kızı'ndan ne kadar kazanacak?

Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesi bulunan oyuncu Engin Akyürek, uzun bir aranın ardından yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. Star TV'de yayınlanacak olan "Sefirin Kızı"nda Neslihan Atagül'le başrolü paylaşacak olan Akyürek, imzaladığı anlaşmayla sektörde ses getirdi. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın üstlendiği dizide yakışıklı oyuncunun alacağı ücret de belli oldu.

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Engin Akyürek'in, Neslihan Atagül’le başrolü paylaşacağı bu yeni diziden bölüm başı 200 bin lira alacağı konuşuluyor. Akyürek ile Atagül'ün nasıl bir partner olacağı ise merakla bekleniyor.