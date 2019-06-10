Enes Batur gişede umduğunu bulamadı! Büyük şok...

31 Mayıs'ta vizyona giren 'Enes Batur Gerçek Kahraman' 619 salonda gösterilmesine rağmen şimdiye kadar 190 bin kişi tarafından izlendi.

Enes Batur geçtiğimiz gün başrolleri Ömer Başdoğan, Altan Erkekli ve Damla Aslanalp’le paylaştığı ‘Gerçek Kahraman’ filminin ilk sekiz dakikasını Youtube’dan yayınlayarak, bir ilke imza atmıştı.







İlk filmde çekingen ve çevresiyle ilişki kuramayan, sosyal medya paylaşımlarıyla hayatının nasıl değiştiğini seyirciye gösteren Enes Batur'un bu devam filminde yönetmen koltuğuna bu kez Doğa Can Anafarta oturuyor.